سكوب: رمضان ونقص الخبرة سبب عدم صعود منتخب الشباب لنصف نهائي مونديال 2009 .. فيديو

كشف التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني السابق لمنتخب الشباب عن تجربته في تدريب الفراعنة "الصغار"، قبل المشاركة في كأس العالم 2009 والتي استضافتها مصر.
وقال سكوب في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": "تجربتي مع منتخب الشباب كانت رائعة وبعدها كأس العالم في كندا عندما كنت أدرب منتخب التشيك وحققنا ميدالية، اتيحت لي الفرصة لتدريب منتخب مصر، وكان فريق رائع وكنت سعيد بتدريب هذا الفريق بتواجد فكري صالح ومحمد سيف وكنت أتمنى تحقيق نتائج طيبة".
وتساءل ميروسلاف سكوب: "لماذا لم نتأهل إلى الدور قبل النهائي بطولة كأس العالم للشباب عام 2009؟ مضيفا أنه كان يتوقع تحقيق نتائج رائعه خلال تواجده مع المنتخب.
وتابع:"مرورنا بشهر رمضان أوقفنا بعض الشئ عن استمرار الأداء بنفس المستوى وواجهنا مشكلة خوض كأس العالم في مصر، وبعض اللاعبين كان ينقصهم الخبرة".
وأردف: "ربيع ياسين شخصية ممتازة ونجم مشهور في مصر وأنا احترمه كثيرا ومشكلة التواصل مع ربيع ياسين بسبب اللغة كانت سببا في ابعاده عن الجهاز الفني ".