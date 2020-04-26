سكوب: رمضان ونقص الخبرة سبب عدم صعود منتخب الشباب لنصف نهائي مونديال 2009 .. فيديو

وقال سكوب في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": "تجربتي مع منتخب الشباب كانت رائعة وبعدها كأس العالم في كندا عندما كنت أدرب منتخب التشيك وحققنا ميدالية، اتيحت لي الفرصة لتدريب منتخب مصر ، وكان فريق رائع وكنت سعيد بتدريب هذا الفريق بتواجد فكري صالح ومحمد سيف وكنت أتمنى تحقيق نتائج طيبة".





وتساءل ميروسلاف سكوب: "لماذا لم نتأهل إلى الدور قبل النهائي بطولة كأس العالم للشباب عام 2009؟ مضيفا أنه كان يتوقع تحقيق نتائج رائعه خلال تواجده مع المنتخب.





وتابع:"مرورنا بشهر رمضان أوقفنا بعض الشئ عن استمرار الأداء بنفس المستوى وواجهنا مشكلة خوض كأس العالم في مصر ، وبعض اللاعبين كان ينقصهم الخبرة".





وأردف: " ربيع ياسين شخصية ممتازة ونجم مشهور في مصر وأنا احترمه كثيرا ومشكلة التواصل مع ربيع ياسين بسبب اللغة كانت سببا في ابعاده عن الجهاز الفني ".



