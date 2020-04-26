نائب مستقبل وطن بالبحيرة يطالب وزير الأوقاف بتشغيل القرآن قبل صلاتي المغرب والفجر

طالب محمود شعلان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وزير الأوقاف بالموافقة على تشغيل القرآن الكريم بالمساجد قبل صلاة الفجر والمغرب.





وأكد النائب محمود عادل شعلان، عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز وبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تقدمه بطلب إحالة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الأوقاف بالموافقة على تشغيل إذاعة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر والمغرب.





وأوضح شعلان، أنه إستنادًا الي نص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، أتقدم بطلب إحاطة موجة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمطالبة بتشغيل اذاعة القرآن الكريم في المساجد خلال شهر رمضان، قبل صلاة المغرب والفجر بنصف ساعة فقط.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن تشغيل إذاعة القرآن الكريم لا تنقل العدوي وحفاظًا علي إحساس المواطن بروحانيات شهر رمضان المبارك أثناء غلق المساجد، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم الدولة المصرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





كانت حالة من الغضب العارم، سادت بين أهالى محافظة البحيرة بسبب عدم تشغيل القران الكريم بالمساجد قبل صلاة المغرب والفجر.



