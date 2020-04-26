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أتعامل كأني أم .. نبيلة مكرم: جميع جهات الدولة تعمل على إعادة العالقين لمصر.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:08 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن جميع الجهات المعنية بالدولة تعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة لوطنهم، والذين يعانون مشاكل في السكن والإقامة وعدم وجود مصدر الدخل.


وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن الرحلات الجوية للخارج مستمرة لإعادة العالقين، سواء في آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إفريقيا وأوروبا، وذلك طبقًا لجدول زمنى، بناء على تصاريح السفر للطائرات وخط سير الطيران وأعداد العالقين.


وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "مصر لم تغلق أبوابها أمام ضيوفها.. وبالتالى مصر متقدرش تقفل باباها أمام ولاها".


وعن أزمة المصريين العالقين في السودان، قالت إنه تم إعادة ألفى طالب مصري يدرسون في السودان، والحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 6 مساءً، وبالتالي هذا التوقيت ضيق جدًا في الحركة، كما أن المعابر مغلقة الآن، مناشدة الطلاب المصريين بالسودان بتسجيل بياناتهم في السفارة لإعادتهم، مضيفة: " اتعامل مع المواطنين كأنى أم".


وأوضحت أن الدولة تمر بظروف استثنائية لم تحدث من قبل، والدولة تبذل أقصى ما لديها لإعادة العالقين الراغبين في العودة لوطنهم.

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