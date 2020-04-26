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سيارات

4 علامات تدل على تلف إطار السيارة

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تعتبر إطارات السيارات هو الشغل الشاغل لأصحاب السيارات وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة واعتماد السيارة عليها.

ويجب على السائق الاهتمام بالاطارات لأنه أمر ضروري للحفاظ على حياته وحياة الآخرين وممتلكاتهم  فهناك العديد من الامور التي ينبغي على السائق الانتباه لها لملاحظة أي تلف ممكن أن يصيب الإطارات لاستبدالها  وفي هذا التقرير نقدم بعض العلامات التي تخبرنا بان أطارات السيارة على وشك التلف

1-      ظهور التشققات والتي تعتبر من أكثر العلامات ظهورا على الإطارات  وتتسبب بتلف كبير في الأطر وقيادة السيارة مع وجود تشققات في الإطار خطير . 

2-      فحص بالونة الإطارات عبارة عن بالون هوائية تحدث بسبب حدوث انبعاج في الإطار نتيجة اصطدامه بشئ ما مما يسبب قطع في  الإطار الجانبية ودخول الهواء بين طيات طبقات الإطار على أدائه. 

3-      تآكل الإطارات تحدث غالبا نتيجة التغير في الظروف المناخية ويمكنك ملاحظة التآكل في الاطارات من خلال تغير في سمك الإطار . 

4-    يمكنك ملاحظة وجود خلل في الإطارات إذا سمعت أصوات صادرة منها عند القيادة على الطرق السريعة واحتكاكها بالأرض.

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