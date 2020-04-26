جامعة هوبكنز: الوفيات من فيروس كورونا تتجاوز الـ 200 ألف

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، أن عدد الوفيات حول العالم من جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 200 ألف وفاة.





وبحسب الجامعة، فقد تم الإبلاغ عن مالا يقل عن 201502 حالة وفاة بفيروس كورونا حول العالم.





وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أنه في الوقت الحالي، هناك أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مع اقتراب الولايات المتحدة من المليون حتى يوم السبت.





وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 924000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.





وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة تشكل أيضًا حوالي ربع الوفيات العالمية من الفيروس، حيث سجلت 53.275 على الأقل حتى يوم السبت.





وقالت القناة الأمريكية إنه إذا استمرت المعدلات بالوتيرة الحالية، ستتجاوز الحالات العالمية المؤكدة 3 ملايين حالة في الأيام القادمة، أي أنها ستكون أكثر من سكان العديد من البلدان مثل قطر وليتوانيا وجامايكا.