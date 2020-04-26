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رياضة

عمرو زكي: ريال مدريد وتشيلسي أرادا ضمي من الزمالك.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:10 ص
عمرو زكي
عمرو زكي
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إسماعيل محمود
أكد عمرو زكي، نجم هجوم نادي الزمالك السابق، أن ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، أرادا ضمه أثناء تواجده مع نادي ويجان الإنجليزي.

وقال عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي: "أثناء تألقي مع ويجان، أراد نادي تشيلسي ضمي، وكذلك نادي ريال مدريد، في عيد ميلادي الجميع جلبوا لي قمصان نادي ريال مدريد وأخبروني أنني سأنضم إليه."

وأضاف زكي: "ممدوح عباس رفض جميع العروض التي قدمت لي، قال لي عايز 250 مليون جنيه وأمشيك.. كان هذا إهدار مال عام، سبب تراجع مستواي مع ويجان هو كثرة العروض وأنني كنت أعرف أنه مهما أرادت النوادي ضمي، كان سيرفض ممدوح عباس رحيلي عن الفريق".

واعتزل عمرو زكي كرة القدم، بعد مشوار حافل في عالم المستطيل الأخضر، مع عدة أندية أبرزها الزمالك، وإنبي في الدوري المصري، وويجان وهال سيتي في الدوري الإنجليزي.
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