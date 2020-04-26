وزيرة الهجرة: العالم يمر بظروف استثنائية.. ومصر لن تغلق بابها أمام أبنائها

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة ومؤسساتها تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران.









وأشارت إلى أن جدول الرحلات مستمر ولديهم مجموعات كثيرة سواء في أفريقيا أو أوروبا وغيرها من الدول وجميع الرحلات تسير وفقا لجدول زمني وفقا لأعداد المصريين العالقين بالدول وخطوط الطيران وأن كافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق.









وأضافت وزيرة الهجرة في تصريحاتها لبرنامج "كل يوم": "الرئيس عبدالفتاح السيسي علق بنفسه بخصوص العالقين بأن يتم إجلاؤهم ورجوعهم لوطنهم، لافتة إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية لم نرها من قبل والدولة تبذل أقصى ما لديها لاستيعاب الراغبين في العودة، ولن نغلق الباب أمام أبنائنا، ونحن الآن نستهدف العالقين من ليس له سكن وحالات غيرها التي تم الإعلان عنها، وكل الطلبات يتم عرضها على اللجنة ورئيس الوزراء والقيادة السياسية واؤكد: مصر لم ولن تغلق بابها أمام أبنائها.









ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن البعض يتصور أن وزارة الهجرة هي صاحبة القرار بالعكس وزارة الهجرة هي جزء من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، وهناك الكثير يستغلون الأزمة لهدم ما تقوم به الدولة من جهود ويعملون على ترويج الشائعات، والرد عليها أمر هام خصوصا خلال الظروف التي نمر بها.









وحول الطلبة المصريين بالسودان، أكدت وزيرة الهجرة: "نجحنا في إعادة أكثر من ٢٠٠٠ طالب وعالق بالسودان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بمصر والسودان، موضحة أن هناك وضعا استثنائيا بالسودان لان الحظر بها يبدأ من ٦ صباحا إلى ٦ مساء، فالوقت ضيق جدا للوصول للمعابر، فضلا عن غلق المعابر أيضا، ولذلك نطلب من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها دولة السودان والتسجيل في السفارة المصرية ليتم ارجاعهم عندما تسمح الظروف".









وتابعت: يتم التعامل مع موضوع العالقين لا أتعامل فقط كمسئول في مقابل مواطن بل أتعامل معهم كأم.. أخذنا في اعتبارنا توفير الإجراءات الرعاية لهؤلاء الطلاب لصغر سنهم وطول المسافة واتخاذ كافة الإجراءات حيالهم.









وأكدت وزيرة الهجرة أن اللجنة تتابع يوميا المستجدات والطلبات التي ترد لها على مدار اليوم، لافتة إلى أن هناك استفسارات وطلبات ترد من المواطنين بالخارج اكتشفوا عدم وجود الدول المتواجدين بها بجدول الرحلات المعلن وحاليا البعثات الدبلوماسية تقوم بجمع تلك الطلبات ومراجعة اللجنة والإبلاغ عن وجود عالقين لديهم.









واختتمت السفيرة نبيلة مكرم: هناك حرص شديد لرجوع العالقين، وهناك تعليمات بتكثيف الرحلات لرجوع عدد كبير من العالقين في أسرع وقت فهناك جهد كبير تقوم به وزارة الطيران والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الصحة لإجراء الكشف وتوفير المتابعة الصحية للعائدين من الخارج، مؤكدة أن هذا الجهد سيستمر حتى نطمئن على كل أبنائنا بالخارج.