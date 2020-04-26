تعرف على حكاية فريق طبي ممنوع من الإفطار في منازلهم بسبب كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد خليفة رئيس الفريق الطبي بمسشتفى كفر الدوار إن الفريق بأكمله موجود الان، ويقوم بعمله داخل المستشفى بعد تحويله لمستشفى عزل منذ عشرة أيام منذ 16 إبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي غير مسموح له بمغادرة المستشفى خلال شهر رمضان المبارك وأنه يتناول الإفطار والسحور داخل المستشفى منعًا لنقل العدوى وانتشارها.





وأضاف الدكتور محمد خليفة في مداخلة عبر سكايب مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن أعداد المصابين القادمين للمستشفى يوميًا يتغير وفقًا للمستجدات لكن في النهاية نسب الشفاء عالية لديهم كاشفًا أن أعداد المصابين بلغت نحو 142 حالة حتى الآن قابلة للزيادة.





وعن أصعب اللحظات قال الطبيب: "لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن نواجه هذا الظرف لا أنا ولا أي طبيب في جميع التخصصات لاننا في مهمة قومية الان، مشيرًا إلى أن الجهود المجهولة لا تقتصر فقط على الأطباء لكن في التمريض والأطقم الإدارية أيضًا والعمالة.





وتابع رئيس الفريق الطبي بمستشفي كفر الدوار، قائلًا: "هذا وقت حربنا الآن لمواجهة هذا الفيروس".





وتابع في رسالته للشعب المصري: "بتجيلنا أسر مكونة من آباء وأمهات وأطفال يحملون الفيروس وهذا من المشاهد المؤثرة.. خلوا عندكم صبر؟ صبركم راح فين؟ لازم نعدي هذه الجائحة".