AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على حكاية فريق طبي ممنوع من الإفطار في منازلهم بسبب كورونا.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:51 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد خليفة رئيس الفريق الطبي بمسشتفى كفر الدوار إن الفريق بأكمله موجود الان، ويقوم بعمله داخل المستشفى بعد تحويله لمستشفى عزل منذ عشرة أيام منذ 16  إبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي غير مسموح له بمغادرة المستشفى خلال شهر رمضان المبارك وأنه يتناول الإفطار والسحور داخل المستشفى منعًا لنقل العدوى وانتشارها.


وأضاف الدكتور محمد خليفة في مداخلة عبر سكايب  مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن أعداد المصابين القادمين للمستشفى يوميًا يتغير  وفقًا للمستجدات لكن في النهاية نسب الشفاء عالية لديهم  كاشفًا أن أعداد المصابين بلغت نحو 142  حالة حتى الآن قابلة للزيادة.



وعن أصعب اللحظات قال الطبيب: "لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن نواجه هذا الظرف لا أنا ولا أي طبيب في جميع التخصصات لاننا في مهمة قومية الان،  مشيرًا إلى أن الجهود المجهولة لا تقتصر فقط  على الأطباء لكن في التمريض والأطقم الإدارية أيضًا والعمالة.


وتابع رئيس الفريق الطبي بمستشفي كفر الدوار، قائلًا:  "هذا وقت حربنا الآن لمواجهة هذا الفيروس".


وتابع في رسالته  للشعب المصري: "بتجيلنا أسر مكونة من آباء وأمهات وأطفال يحملون الفيروس وهذا من المشاهد المؤثرة.. خلوا عندكم صبر؟ صبركم راح فين؟  لازم نعدي هذه الجائحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

300 حالة اشتباه بـ كورونا في محافظة البحيرة

عبر الفيسبوك.. طبيب بمستشفى الحجر الصحى بالعجمى يطمئن أهالى مسقط رأسه كفر الدوار ويدعم زملاءه

مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي يستقبل أول طفل مصاب بـ فيروس كورونا

بعد استقبال 136 مصابا بـ كورونا.. أطباء مستشفى كفر الدوار يوجهون رسالة لأهالي المرضى في 6 محافظات.. فيديو وصور

مدير الحجر الصحي بكفر الدوار لـ صدى البلد: تعافي 21 مريضا وجار متابعة 123 آخرين

ترشيحاتنا

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

هل يقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان ؟

3 أطعمة بمفعول السحر تخلصك من تورم القدمين واحتباس البول

نور في حوار لـ صدى البلد: محمد رمضان متميز.. وأتمنى تكرار تجربة البرنس في عمل آخر معه

نبيلة عبيد توجه رسالة لـ محمد منير بعد رأيه في مسلسل سكر زيادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة