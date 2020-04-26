طه إسماعيل: من الصعب مقارنة أي ناد آخر بـ الأهلي.. فيديو

وأضاف طه إسماعيل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن النادي الأهلي يقدر كل من يقدم ويعمل له في كافة المجالات على مدار التاريخ متابعا: "من الصعب مقارنة أي نادي آخر بالاهلي على كافة المستويات ".









وأشار طه إسماعيل إلي حرص بعض الأشخاص على محاربة النادي الأهلي بطريقة غير نظيفة قائلا: "البعض يحاربون الأهلي بطريقة غير نظيفة حسدا على نجاحاته"، مؤكدا أن ترابط النادي الأهلي هو سبب مواجهة أي هجوم.









وتابع طه إسماعيل: " صالح سليم كان يتمسك بمواقف الأهلي في الحق فقط".









وأوضح طه إسماعيل أن النادي الأهلي لا يتدخل في عمل الإدارة الفنية لذلك ينجح في إدارة الأمور بعكس الأندية الأخرى.









وأتم :"لعبت للفريق الأول للأهلي فور انتقالي من المصري عام 1957 وصالح سليم منحني شارة القيادة في أول لقاء لي مع الفريق".



