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رياضة

طه إسماعيل: من الصعب مقارنة أي ناد آخر بـ الأهلي.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:02 ص
طه إسماعيل
طه إسماعيل
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حسام الحارتي
أكد طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق، أن الحرص على ذكر الرؤساء السابقين للقلعة الحمراء من الأمور التربوية الراسخة داخل النادي.

وأضاف طه إسماعيل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن النادي الأهلي يقدر كل من يقدم ويعمل له في كافة المجالات على مدار التاريخ متابعا: "من الصعب مقارنة أي نادي آخر بالاهلي على كافة المستويات ".


وأشار طه إسماعيل إلي حرص بعض الأشخاص على محاربة النادي الأهلي بطريقة غير نظيفة قائلا: "البعض يحاربون الأهلي بطريقة غير نظيفة حسدا على نجاحاته"، مؤكدا أن ترابط النادي الأهلي هو سبب مواجهة أي هجوم.


وتابع طه إسماعيل: "صالح سليم كان يتمسك بمواقف الأهلي في الحق فقط".


وأوضح طه إسماعيل أن النادي الأهلي لا يتدخل في عمل الإدارة الفنية لذلك ينجح في إدارة الأمور بعكس الأندية الأخرى.


وأتم :"لعبت للفريق الأول للأهلي فور انتقالي من المصري عام 1957 وصالح سليم منحني شارة القيادة في أول لقاء لي مع الفريق".

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