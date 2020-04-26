حقيقة تضارب الأخبار حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية وأبرز السيناريوهات المطروحة.. فيديو

قال محمد فرحات رئيس برنامج الدراسات الاسيوية بمركز الأهرام للدراسات، إن حقيقة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية لا يوجد عنها الي الان اى معلومات تفصيليلة وهذا يرجع الي حساسية هذه المسألة بالنسبة الي كوريا الشمالية وبالنسبة الي الدول الرئيسية المعنية بهذه القضية.





يعاني من أزمة صحية. واضاف محمد فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز، أن كل ما هو ثابت حتى الان هو ان زعيم كوريا الشمالية أزمة





واوضح محمد فرحات، أن هناك اهتمام كبير من الصين بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، وواضح لان الصين قامت بإرسال فريق طبي برئاسة مسئول الاتصال الدولي داخل الحزب الشيوعي وهي الادارة المعنية بالتعاون مع كوريا الشمالية.





وتابع أن العالم يجهل الكثير عن الأوضاع الداخلية لكوريا الشمالية بسبب طبيعة النظام وهو نظام مغلق كما ان علاقات كوريا الشمالية محدودة مع العالم بشكل كبير.





وأكمل أن هناك تخوفا بسبب وجود السلاح النووي في كوريا الشمالية وبالتالي يجب ان تحسم عملية الخلافة في حين اختفاء زعيم كوريا الشمالية حتى لا تدخل كوريا في صراع سياسي كبير.