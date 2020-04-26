في ذكرى ميلاد عبير صبري .. تعرف على عمرها الحقيقي وسبب طردها من منزل والدتها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عبير صبري الـ٤٨، وبداية عبير في الفن لم تكن سهلة خاصة ان ولدتها كانت تعارض الفكرة، وطردتها من المنزل، ولم تستطع "عبير ان تمارس هوايتها سوى بعد وفاة والدتها.





بداية عبير كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج علي عبد الخالق لتقدم برنامج السينما والصيف، وبعدها دخلت التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم "الناجون من النار".





عبير صبري تشارك في موسم رمضان بمسلسل خيانة عهد وهو من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





وكانت الفنانة هنادى مهنى ، نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مشهد بينها وبين الفنانة عبير صبرى من مسلسل خيانة عهد .



