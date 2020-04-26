٢٦ أبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ٢٦ أبريل.









شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 26 أبريل فإن ذلك يعني أنك واقعي وعملي وتهتم بتحقيق النجاح وتبحث عن الخلق والابتكار.. لديك حس نقدي ولديك جرأة وروح قتالية جبارة.









نصيحة:





هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، وعليك بدراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.