ياسر جلال عن المنافسة فى موسم رمضان: لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه فى المنافسة مع الأعمال المعروضة حاليا فى موسم رمضان خاصة أن يشارك بمسلسل " الفتوة".





وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد" :""لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، كما يقولون، فالساحة تتسع للجميع وكل فنان له مذاق ولون وشكل مختلف، والجمهور حر في اختياراته والذهاب للعمل وللفنان الذي يحبه، وأنا أتمني التوفيق للجميع.





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.