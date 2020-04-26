إعلامية إماراتية: مسلسل الاختيار أفسد محاولات الجزيرة لتخريب الهوية المصرية.. فيديو

أشادت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبى، بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى في عمل درامى يوثق حياة البطل في التاريخ.







وقالت مريم الكعبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن المسلسل كان مفاجأة بكل المقاييس وخاصة من ناحية توثيق البطولات المصرية وتناوله الفني الرائع والمبهر للأحداث.





وتابعت :" لم أر في العالم كله امرأة تتحدث مثلما كانت زوجة المنسى تتحدث إليه.. وعبقرية العمل أن من يقدمه قاريء للواقع بشكل كبير ويقدمه بطريقة احترافية.





وذكرت أن مسلسل الاختيار أفسد محاولات 10 سنوات من الجزيرة لتخريب الهوية المصرية، مؤكدة: "مصر بوصلة الوطن العربى في الثقافة والفن والأدب، وكل مواطن عربى يشعر بالفخر تجاه الجيش الوطنى المصرى".







وقال خالد أبو بكر للإعلامية الإماراتية، :" أشعر إن فيكى حتة مصري من كتر كتاباتك وحبك لمصر"، لتؤكد الأخيرة حبها وعشقها الكبير لمصر وشعبها.







وأوضحت الكعبى، أن هناك توجها جديدا لإعادة صناعة الصور الذهنية وتنقيتها من كل التشويه الذى عمد الإخوان والإعلام القطرى تصديره للعالم العربى.





واستطردت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، قائلة "الإعلام الإخوانى شوه الفكر والقناعات العربية على مدار عقود ماضية".