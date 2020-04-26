أون لاين.. جامعة حلوان تعقد المؤتمر العلمي الثالث لـ الملكية الفكرية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للملكية الفكرية، الذى ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .









يعقد أون لاين تحت عنوان "دور وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم المعلوماتية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في مصر"، تحت إشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.









وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أهمية استمرار عقد المؤتمر على الرغم من الظروف الحالية، حيث يعقد هذا العام أون لاين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية، في ظل الظروف الطارئة التى يمر بها العالم .









وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر أون لاين باستخدام تكنولوجيات التواصل عن بعد يعكس إرادة وعزيمة الجامعة على مواصلة العمل الجاد تحت أى ظروف.



