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رياضة

طه إسماعيل يكشف سر تمسك الأهلي بالفوز حتى الدقيقة 90.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:05 ص
طه اسماعيل
طه اسماعيل
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عمرو ابوبكر
كشف طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق، سر تحقيق فريق الكرة بالقلعة الحمراء للفوز خلال الدقائق الأخيرة من المباريات وخاصة الدقيقة 90.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إن ما يحققه الأهلي من فوز في الدقيقة 90 وما بعدها هو عقيدة داخل النادي يتوارثها جيل بعد جيل. 

وأضاف الشيخ طه أن، الإعداد النفسي مهم جدا لاي لاعب، ففي حالة تاهيله بأنه قادر على تحقيق الفوز في أي وقت من المباراة بالتأكيد سيكون قادرا على التسجيل حتى بعد الدقيقة 90 وهذا ما يحذث مع لاعبي الأهلي من لحظة توقيع العقود".

وتابع:" في حالة وجود لاعب منغلق من النواحي النفسية ولا يملك الآليات لإخراج كل ما لديه حتى أخر دقيقة سيواجه مشكلة بالتأكيد في المباريات الصعبة التي تحتاج لجهد حتى النهاية".

وأوضح، أن فكرة فوز الأهلي في الدقيقة 90 أو بعدها ليست جديدة على النادي، وكل الشواهد تدل على تأسيس اللاعبين على قدرتهم لتحقيق الفوز في أي وقت واستثمار كل دقيقة.
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