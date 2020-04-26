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فن

#لما_كنا_صغيرين يتصدر تويتر.. ومغردون: من أجمل المسلسلات

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #لما_كنا_صغيرين، وذلك بعد الأحداث الشيقة التى حدثت فى المسلسل الرمضاني خلال الحلقتين الأولى والثانية.

وإقتبس المتابعون من حوار المشاهد فى المسلسل قائلين:

#محمود_حميدة كعبه عالي في أدوار الشر برضو وفي أي دور والله وجه مع دموع السعادة.. قلب أحمر
#لما_كنا_صغيرين

-بمجرد ما وصل العالمي خالد النبوي احتل الترند بمكانين اسمه خالد النبوي واسم المسلسل لما كنا صغيرين هنا نقدر نفهم السلطان داخل مفتري وجه .
#لما_كنا_صغيرين

- ياسليم بص انا عيزاك تركز معايا في حاجة تانية مهمة عايزة اما نهي تيجي متعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده 
انا حاسس والله ان محمود حميدة هيغفلهم كلهم في الاخر 
#ريهام_حجاج
#لما_كنا_صغيرين

انا اديتك بدل الفرصة الف كل مرة تقولي هتعالج وهبطل ومفيش فايدة 
#لما_كنا_صغيرين
#ريهام_حجاج

‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، ويتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي،ويجسد محمود حميدة دور صاحب الشركة التى تعمل بها دنيا "ريهام حجاج" و زوجها يحيى "محمود حجازى" وتربطهما علاقة صداقة قوية.

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على
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