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رياضة

طه إسماعيل: جمهور ليفربول يشبه مشجعي الأهلي والمارد الأحمر يتميز لهذا السبب.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:43 ص
طه اسماعيل
طه اسماعيل
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عمرو ابوبكر
أشاد الشيخ طه إسماعيل نجم الاهلى السابق، بجمهور القلعة الحمراء، ووصفه بأنه لا مثيل له فى الكون، وأن هتاف "جمهوره ده حماه" حقيقة وليس مجرد هتاف يتردد فى المدرجات فقط.

أضاف طه إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت، أن جمهور ليفربول يشبه جمهور الأهلي بعض الشيئ، نظرًا لحديث عدد كبير من المدربين عن رعب ملعب الأنفيلد، إلا أن المارد الأحمر يتميز بتواجد جماهيره خلفه سواء على ملعبه أو خارج ملعبه. 

وتابع: لذلك يقدم الأهلي نفس الأداء سواء حضر الجماهير أو لم تحضر نظرًا لعلم اللاعبين بوجود الملايين خلف الشاشات لمتابعته.

وأوضح الشيخ طه أن جمهور الأهلي سر غريب، وإن كان التواصل الكبير يعود إلى أن الأهلي تم تأسيسه بدوافع وأيادي وطنية لذا فإن شعبيته اتسعت وتأصلت من خلال البطولات التي تمسك بها جمهوره. 

وقال اسماعيل، إن منظومة الأهلي تتماسك لمواجهة أي هجوم على النادي، وحب الفوز الدائم متغلغل في نفوس لاعبي الأهلي منذ الصغر. 
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