خبير يشرح ثغرات الدراسة السنغافورية بشأن انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن هناك رقمين مهمين جدا في تشخيص حالات فيروس كورونا وهما الإصابات والتشخيص.













وأضاف إسلام عنان خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرقم الصادر يوميا من وزارة الصحة هو رقم تشخيص وليس رقم إصابات وهو يكشف تشخيص عدد الحالات المتواجدة.









وأوضح إسلام عنان ، أن كل 100 حالة إصابة بفيروس كورونا يوجد ضمنها 80 حالة أعراض، والإصابة لديهم خفيفة.









وتابع أن الدراسة الصادرة عن جامعة سنغافورة يوجد بها عدد النماذج الذى أدى عليهم الاختبار ولا يذكر بها من اين حصلت على هذه المعلومات المتواجدة بالدراسة، كما أن هذا البحث منشور داخل الجامعة فقط .













واستطرد أن المعلومات التي توجد عن الفيروس المذكورة في الدراسة السنغافورية ليست مأخوذة من بيان وزارة الصحة المصرية ولكنها من مصادر أخرى .