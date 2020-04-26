نبيل الحلفاوي عن مسلسل الاختيار: خارج المنافسة والمقارنات مع الأعمال الأخرى

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه فى مسلسل الاختيار وردود الفعل حوله عبر حسابه على تويتر.

وقال : "من خبرتي بردود الفعل للأعمال الوطنية المتناولة لبطولات حقيقية (بشرط توفر حد أدنى من الجودة فنيًا) أرى أن الاختيار خارج المنافسة الأحكام والمقارنات تكون بين الأعمال الأخرى".

وتابع: "كرارة يزداد نضجًا فنيًا.. العوضي اختيار عبقري، وتهنئة خاصة له وللسيناريست والمخرج على لقطة خلع الزي العسكري".

وكانت قناة ON E الفضائية، عرضت ثاني حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

بدأت أحداث الحلقة الثانية، بحالة من الغضب سيطرت على العقيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، بسبب حادث استهداف الجنود المصريين الصائمين في رفح، وسقوطهم شهداء أثناء وقت الافطار في شهر رمضان، ويشغل فكر المنسي الانتقام والاقتصاص لهؤلاء الجنود.

يقوم هشام عشماوي (أحمد العوضي) بخلع البدلة الميري بعد تسوية معاشه ويتواصل مع القيادات التكفيرية خارج مصر للانضمام لهم، وبالفعل يطلق لحيته ويسافر إلى تركيا، في الوقت الذي تقوم فيها مجموعة المنسي، بالتخطيط لعملية أخرى للرد على عملية استهداف الجنود المصريين، واسر عدد من القيادات التكفيرية في سيناء، في رفح وتختتم أحداث الحلقة بتحرك الطائرة نحو مكان العملية.