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منوعات

السجن ينتظر مسنا سعل في وجه شخص في طابور الكاشير

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:36 ص
المسن الستيني الذي
المسن الستيني الذي سعل في وجه شاب
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أماني إبراهيم
أصدرت محكمة بورتسموث حكما ضد رجل ستيني سعل في وجه شخص آخر بإحدى المحال التجارية عن عمد، بعد رفض الشاب صاحب الـ 23 عاما أن يتنازل للرجل المسن.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الحكم على الرجل الستيني ويدعى جاري سوندرز بالسجن لمدة 4 أشهر، بعد حادث السعال العمد في وجه أحد المتسوقين في 14 أبريل الجاري.


وحكم عليه في محكمة الصلح في بورتسموث بعد أن أقر بأنه مذنب بالاعتداء العام على رجل آخر.


فيما قال متحدث باسم شرطة هامبشاير أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما دخل إلى المتجر وخلال وقوفه في طابور طويل لدفع الحساب، طلب من الذين يتقدمونه بأن يسمحوا له بالوصول أولا إلى الكاشير وخلال رفض أحدهم قام بالسعال العمد في وجهه.


ويعد السعال في وجه أي شخص أمر مقزز، ولكن الآن يعد استخدامه جريمة نظرا للمخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أمر لا يتم التسامح معه.
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