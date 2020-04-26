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منوعات

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:31 ص
جزيرة للبيع بثمن
جزيرة للبيع بثمن بخس
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عزة عاطف
تفكر في شراء شقة جديدة أو تحلم بامتلاك فيلا تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة؟.. ماذا لو توافر أمامك جزيرة تشبه الجنة من حيث السحر والجمال.


في الوقت الذي يهرب فيه المشاهير والأثرياء إلى الجزر لعزل أنفسهم خوفًا من التقاط فيروس كورونا، تعرض جزيرة كاملة حاليًا بأقل من سعر شقة أو فيلا.

إذا كنت تمتلك 250 ألف جنيه استرليني فيمكنك الآن المضي قدمًا لشراء جزيرة كاملة بالقرب من دولة النرويج لنفسك والاستمتاع بالعزل المنزلي.


تقع جزيرة لينجا على الجانب الغربي من جزر شيتلاند بين اسكتلندا والنرويج، وتبلغ مساحة الجزيرة 63.75 فدان، وبحسب صحيفة مترو فإنها أقرب إلى النرويج.

عرضت مجموعة Vladi Private Islands الجزيرة للبيع بثمن بخس بالنسبة لأي جزيرة خلابة، ليتم بيعها مقابل 250،000 جنيه إسترليني (ما يقرب من 5 مليون جنيه مصري).

تحيط بالجزيرة المياه من كل جانب وتتميز بمناظرها الخلابة والجمال الطبيعي وانتشار الحياة البرية، كما تتميز بقربها من البر الرئيسي وسهولة وصول القوارب إليها، وإمكانية البدء في البناء عليها بأسرع وقت مع وجود أكواخ.

خططت المجموعة لشراء الجزيرة من أجل إنشاء جزيرة للعراة، لكن مخططاتهم فشلت بسبب ما يشهده العالم مؤخرًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، فقرروا عرضها للبيع.
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