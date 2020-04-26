أمريكا تسجل 2494 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت الجامعة في وقت سابق من مساء السبت إن الولايات المتحدة سجلت كثر من 924000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.





وأضافت أن عدد الوفيات حول العالم من جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 200 ألف وفاة.





وبحسب الجامعة، تم الإبلاغ عن مالا يقل عن 201502 حالة وفاة بفيروس كورونا حول العالم.





وأشارت إلى أن هناك أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.



