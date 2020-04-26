متى يجب تغيير زيت محرك السيارة؟

يعتبر زيت المحرك من أهم العناصر التي تدخل في تشغيل السيارة، كما أنه من العناصر الهامة لحماية المحرك.

كما أن ترك زيت المحرك دون تغيير في الوقت المناسب له آثار سلبية على محرك السيارة، كما أنه يقلص من عمره ويزبد من احتمالية أعطاله وفي هذا التقرير نقدم لك نصائح حول تغيير زيت المحرك .

1-زيت المحرك له مسافة يمكنه خلالها أن يعمل بكفاءة، وتلك المسافة تكون موضحة على علبة الزيت يمكنك ملاحظتها عند الشراء وهي تتراوح بين 5000 و 20000 كم.

2-يوجد حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك حتى لو لم يكن استخدم في المسافة المحددة له، وتلك الحالات مثل العمل الشاق للمحرك لفترات زمنية طويلة، مثل السفر لمسافات طويلة دون راحة.

3- عند ترك سيارتك لفترات طويلة دون عمل، عليك التحقق من زيت المحرك بفحص لزوجته والتأكد من أنه لا يزال يحتفظ بقدرته على تخفيف الاحتكاك وخفض درجة حرارة المحرك، بالطبع اللزوجة هي المسؤولة عن ذلك.