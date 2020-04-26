AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اصحى يا نايم .. المسحراتي يظهر بـ ثوب جديد في زمن كورونا.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف _ عدسة: صلاح مهدى
يشهد موسم رمضان هذا العام تغيرات كثيرة نظرا لما تشهده البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ولطالما اعتدنا على الأجواء الرمضانية ومن أهمها التجمعات العائلية، لكن تغيرت تلك العادات بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

يعرف المسحر أو المسحراتي بالشخص الذي يأخذ على عاتقه إيقاظ المسلمين في ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور.

ومشهور عن المسحراتي حمله للطبل أو المزمار ودقها أو العزف عليها بهدف إيقاظ الناس قبل صلاة الفجر وعادة ما يكون النداء مصحوبًا ببعض التهليلات أو الأناشيد الدينية.

قل ظهور المسحراتى فى رمضان لأعوام كثيرة، واختفت ظاهرة المسحراتى فى السنوات الماضية بعد أن كان ركنا أساسيا للأجواء الرمضانية.


رصدت كاميرا صدى البلد فيديو مسحراتى يجوب الشوارع ضاربا على الطبلة لإيقاظ المواطنين للسحور وسط فرحة عارمة من جانب الأطفال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسحراتي متعلق.. زينة رمضان التي أغضبت البعض في زمن كورونا

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور

في شهر رمضان.. عادات وتقاليد توارثها المصريون منذ مئات السنين عن الشهر الكريم

لأول مرة في رمضان.. كورونا يقتل نغمة المسحراتي فى الوادي الجديد

أبرز فعاليات شهر رمضان.. تعرف على أجواء مهنة المسحراتى بأسوان.. وأجواء المهنة مع فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هل تساعد مادة النيكوتين على التصدي لفيروس كورونا ..فيديو

مفتي الجمهورية يوضح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل .. فيديو

قصة سيدنا إدريس مع ملك الموت.. على جمعة يكشف عنها

الحياة لازم تعود لطبيعتها.. أحمد موسى: لماذا لا نفكر في استئناف الدوري المصري.. فيديو

أمر ملكي برفع حظر التجول جزئيا فى السعودية

أخبار الزمالك.. اتحاد الكرة لم تصله شكوى النادي ضد كهربا.. شرط واحد لرحيل مدافع الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة