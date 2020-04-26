اصحى يا نايم .. المسحراتي يظهر بـ ثوب جديد في زمن كورونا.. فيديو

يعرف المسحر أو المسحراتي بالشخص الذي يأخذ على عاتقه إيقاظ المسلمين في ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور.





قل ظهور المسحراتى فى رمضان لأعوام كثيرة، واختفت ظاهرة المسحراتى فى السنوات الماضية بعد أن كان ركنا أساسيا للأجواء الرمضانية.









رصدت كاميرا صدى البلد فيديو مسحراتى يجوب الشوارع ضاربا على الطبلة لإيقاظ المواطنين للسحور وسط فرحة عارمة من جانب الأطفال.





ومشهور عن المسحراتي حمله للطبل أو المزمار ودقها أو العزف عليها بهدف إيقاظ الناس قبل صلاة الفجر وعادة ما يكون النداء مصحوبًا ببعض التهليلات أو الأناشيد الدينية.