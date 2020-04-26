سيولة مرورية في شوارع وسط البلد بعد الإفطار

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، فى ثانى أيام رمضان بعد الإفطار وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.





في منطقة وسط البلد كانت هناك سيولة مرورية بعد الإفطار بعد تقليل عدد ساعات حظر التجوال ساعة، ليبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا وظهر انسياب فى حركة السير في سط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات.





قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن بعض القرارات التي تبدو في ظاهرها نوعا من التخفيف للحظر هو في الاساس أحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن سلوكيات المصريين هي المحك في التعامل مع فيروس كورونا خلال رمضان؛ خاصة أن العالم في مرحلة التعايش مع كورونا لحين الانتهاء من كورونا.





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن فيروس كورونا سيبقى معنا ولا نستطيع أن نوقف الحياة خاصة أن الاقتصاد أصبح يعاني مثل كل العالم.



