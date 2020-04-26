تحطم طائرة في ولاية نيفادا الأمريكية ومصرع 3 أشخاص بينهم طفل

أسفر تحطم طائرة أمريكية في ولاية نيفادا عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل على بعد 20 ميلا من ولاية يوتا.





وبحسب صحيفة "إلكو ديلي"، وقع الحادث في وادي جوشوت في مقاطعة إلكو في نيفادا. وقال تشيجليدي ان مهمة استعادة الجثث قد بدأت.





وقالت صحيفة إلكو ديلي يوم السبت إن هويات الضحايا محتجزة حاليا لكنهم بحسب رئيس الطب الشرعي، فإن الضحايا هم رجل وامرأة وصبي 'يبلغ من العمر عشر سنوات تقريبا".





وقال نيك تشيجليدي لصحيفة إلكو ديلي إن طائرة "بيتش كرافت" تحطمت من المقدمة عندما كانت تحاول الهبوط لأسباب غير معروفة في وادي جوشوت على بعد 20-25 ميلًا من حدود نيفادا مع أوتاه.





فيما لا يزال التحقيق جاريا فى ملابسات الحادث.