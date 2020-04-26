اتهامات بالخيانة ومحاولات انتحار .. انهيار دينا الشربيني بـ لعبة النسيان.. رقية تفقد الوعي وتحاول الانتحار.. وتحكي لطبيبتها النفسية قصصها الرومانسية

دينا الشربيني تنكر اتهامات الخيانة.. وتحكي لطبيبتها النفسية قصصها الرومانسية

رقية تفقد الوعي ومحاولات انتحارها تفشل لهذا السبب





تصدرت دينا الشربيني قائمة البحث على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد حالة الجدل التي أثيرت بين النشطاء عقب أحداث الحلقة الأولى والثانية من العمل، خاصة أن الجمهور متحمس لمعرفة ماذا حدث لها وقصة انهيار منزلها ووفاة أمها.





وكشفت الحلقة الثانية من مسلسل لعبة النسيان، المزيد عن رقيّة (دينا الشربيني) وحياتها السابقة، وقصة انهيار منزلها ووفاة أمها وأخواتها في حادثة بالمنصورة، لتكبر مع زوزو (رجاء الجداوي) مربية ابنها الحالية، وفي الوقت نفسه يمارس نادر (على قاسم) شتى أنواع الضغط عليها، كي تتذكر خيانتها لزوجها أمجد (أحمد صفوت) ومحاولة انتحارها منذ أربعة شهور، ولكن دومًا ما تُصاب رقُية بانهيار عصبي عند الخوض في هذا الحديث.





وتعيش رقية حالة من عدم التصديق، فبعد مشاهدتها لفيديو خيانتها لزوجة أمجد، وتأكيد أخيه نادر بأنه رآها تخونه، إلا إنها مازالت تنكر كل هذه الاتهامات، مؤكدة أن من في الفيديو ليست هي، لتحكي لطبيبتها النفسية تفاصيل علاقتها الرومانسية بأمجد وكيف تقدم للزواج منها، والأغاني التي كانا يسمعاها سويًا... كل هذا يجعلها تستبعد تمامًا خيانتها له.





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كما كانت الحلقة الأولى مثيرة للغاية واحتلت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا مشهد انهيار "رقية" بالمستشفى، والذي حقق ما يقرب من مليون مشاهدة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.





وكان هذا المشهد عبارة عن انهيار "رقية - دينا الشربيني" بعد إفاقتها من الغيبوبة، وعلمت الحقيقة بعد فقدانها للذاكرة، بأنه تم قتل زوجها بعد اكتشاف خيانتها له في منزلهما.





ودخلت دينا الشربيني لعبة النسيان مبكرًا في الحلقة الأولى من المسلسل، والتي اختصرت لنا 6 سنوات من حياة رقية (دينا الشربيني) وزوجها أمجد (أحمد صفوت)، لتقدم حلقة دسمة كشفت خلالها عن فقدان رقية الوعي لمدة 4 شهور، بعد محاولة انتحار فاشلة، كانت قرارًا بعدما أمسك بها زوجها تخونه مع المحامي، ليقتلا بعضهما ويبقى الانتحار حلها الأمثل.





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يُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 11:30 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".