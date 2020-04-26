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ديني

دعاء فك الكرب بصوت شيخ أزهري

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:00 م
دعاء فك الكرب
دعاء فك الكرب
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محمد شحتة
ردد الشيخ صابر حسني، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دعاء فك الكرب، بصوت عذب وجميل.

وقال صابر حسني، في الدعاء "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا تحجبنا عن بابك ولا تطردنا عن جنابك، افعل بنا ما هو لائق بكرمك يا جواد يا كريم يا ذا العرش العظيم".

ويقدم موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أدعية دينية مختارة في شهر رمضان المبارك.

دعاء فك الكرب 
ورد دعاء ثابت في حديث نبوي يقال عن الكرب الشديد، ويستحب ترديد دعاء فك الكرب صباحًا ومساءً، للوقاية من الأوبئة والأمراض الخطيرة، وصار دعاء فك الكرب ضروريًا بعد زيادة أعداد المصابين في العالم بفيروس كورونا.

دعاء فك الكرب روي عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». (رواه أحمد وأبو داود)

وينصح العلماء مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بصلاة ركعتين، ثم قول وأفوض أمري إلى الله، وترديد دعاء سيدنا يونس عليه السلام: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، استدلالًا بما روي عنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».

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