AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:02 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن إضافة قطارات جديدة وفقا للفترات المتاحة حاليا، وبما يتناسب مع ساعات الحظر.. وإليكم مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الجمهورية اليوم الاحد.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطارات أرقام 925 – مكيف من القاهرة إلى طنطا، و27 – مميز من القاهرة إلى طنطا، و949 – مختلط من القاهرة إلى المنصورة.


قطارات رقم 585 – مختلط من طنطا إلى الإسكندرية، و1915 – مختلط من القاهرة حتى المنصورة، و941 – مختلط من القاهرة حتى دمياط.


قطارات أرقام، 341 – مميز من القاهرة إلى المنصورة، و1113 – مميز من القاهرة إلى الإسماعيلية، و955 – مختلط من القاهرة إلى الزقايق.


و957 – مختلط من القاهرة إلى الزقازيق، و185 – مختلط من القاهرة إلى بورسعيد.


و903 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، و905، و901، و909 قطارات مكيفة من القاهرة حتى الإسكندرية.

مواعيد قطارات الصعيد


قطار رقم 1002 ـ مميز
يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 18:30.


قطار رقم 3002 ـ مكيف
ينطلق القطار من القاهرة الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 18:00.


قطار رقم 978 مكيف
يتحرك من القاهرة الساعة 7:10 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 17:30.


قطار رقم 974 ـ مميز
يبدأ في التحرك من محطة رمسيس بالقاهرة في الساعة 7:30 ، ويصل محطته النهائية في نجع حمادي الساعة 18:05.


قطار رقم 1974 ـ مميز
يقوم من القاهرة في الساعة 6:15، ويصل محطته النهائية في الأقصر بتمام الساعة 8:45.


قطار رقم 980 ـ مكيف
يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.


قطار رقم 1980 ـ مكيف
ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر.

قطار رقم 80 مميز
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز
يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.


قطار رقم 1901 – مميز
يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.

قطار رقم 1103 – مميز
ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.

قطار رقم 281- مطور
ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.

قطار رقم 277 – مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 – مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. اليوم

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

لو مسافر بالقطار.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

النقل تعلن مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

ترشيحاتنا

مولاي بصوت النقشبندي ملحمة رمضانية تصافح آذان الملايين.. فيديو

أمير كرارة يوجه رسالة لـ أحمد صلاح حسني حول مسلسل الفتوة عبر تويتر

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان

بعد أنباء عن وفاته .. أمريكا تتمكن من تحديد موقع زعيم كوريا الشمالية

الكونجرس يدين مذابح تركيا بحق الأرمن.. ترامب يبيع أردوغان ويصف العثمانيين بالمجرمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة