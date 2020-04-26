مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن إضافة قطارات جديدة وفقا للفترات المتاحة حاليا، وبما يتناسب مع ساعات الحظر.. وإليكم مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الجمهورية اليوم الاحد.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطارات أرقام 925 – مكيف من القاهرة إلى طنطا، و27 – مميز من القاهرة إلى طنطا، و949 – مختلط من القاهرة إلى المنصورة.



قطارات رقم 585 – مختلط من طنطا إلى الإسكندرية، و1915 – مختلط من القاهرة حتى المنصورة، و941 – مختلط من القاهرة حتى دمياط.



قطارات أرقام، 341 – مميز من القاهرة إلى المنصورة، و1113 – مميز من القاهرة إلى الإسماعيلية، و955 – مختلط من القاهرة إلى الزقايق.



و957 – مختلط من القاهرة إلى الزقازيق، و185 – مختلط من القاهرة إلى بورسعيد.



و903 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، و905، و901، و909 قطارات مكيفة من القاهرة حتى الإسكندرية.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 1002 ـ مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 18:30.



قطار رقم 3002 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 18:00.



قطار رقم 978 مكيف

يتحرك من القاهرة الساعة 7:10 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 17:30.



قطار رقم 974 ـ مميز

يبدأ في التحرك من محطة رمسيس بالقاهرة في الساعة 7:30 ، ويصل محطته النهائية في نجع حمادي الساعة 18:05.



قطار رقم 1974 ـ مميز

يقوم من القاهرة في الساعة 6:15، ويصل محطته النهائية في الأقصر بتمام الساعة 8:45.



قطار رقم 980 ـ مكيف

يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.



قطار رقم 1980 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر.



قطار رقم 80 مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.



مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.



قطار رقم 1901 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.



قطار رقم 1103 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.



قطار رقم 281- مطور

ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.



قطار رقم 277 – مطور

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.



قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.