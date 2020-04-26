لو بتاكل كتير .. 13 علاجا سريعا لعسر الهضم

عسر الهضم هو حالة شائعة تحدث في كل من الرجال والنساء من جميع الفئات العمرية. وهو السبب الأكثر شيوعًا بسبب الإفراط في تناول الطعام ، أو الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة ، وتناول الكحول الزائد ، والتدخين ، والإجهاد ، والتعب.





ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،أنه يحدث عسر الهضم أيضًا بسبب الحالات الطبية الكامنة مثل متلازمة القولون العصبي ، وعدوى المعدة ، والارتجاع المعدي المريئي ، والقرحة ، عسر الهضم عادة لا يوجد سبب للقلق ، ويمكن علاجه باستخدام العلاجات المنزلية البسيطة التي ستجلب الراحة ولن يكون لها أي آثار جانبية.









1. الزنجبيل





الزنجبيل هو علاج منزلي شائع يستخدم لعلاج عسر الهضم الناجم عن ارتجاع الأحماض واستهلاكه سيساعد في تخفيف الأعراض. يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى الشولاجول والزنجبول التي يمكن أن تساعد في التعافي السريع للمعدة ، يمكنك إضافة الزنجبيل إلى وجباتك أو يمكنك صنع شاي الزنجبيل.









2. بذور الكاروم





تحتوي بذور الكاروم أو الأجوين كما يطلق عليه بشكل شائع على مركبات نشطة مثل الثيمول والكارفاكرول. تمتلك أجوين القدرة على علاج الاضطرابات الهضمية المختلفة بما في ذلك عسر الهضم والحموضة والانتفاخ ، إلخ. بعد الوجبات ، امضغ ملعقة صغيرة من بذور الكاروم واشرب الماء.





3. بذور الشمر





تحتوي بذور الشمر أو الساون على مركبات نشطة بما في ذلك الفينشون والأنيثول. سيساعد تناول بذور الشمر على إزالة الغازات من الجهاز الهضمي ويجعلك تشعر بالانتفاخ ، مما يخفف من عسر الهضم ،يمكنك مضغ بذور الشمر أو شرب شاي الشمر دليلك إلى المظهر اليومي لمكياج الأساس كيت وينسلت ، بريانكا شوبرا جوناس وغيرها من المغنيات .





4. أملا عنب الثعلب الهندي









يعتبر عنب الثعلب الهندي أو الأملا نباتًا طبيًا مهمًا في الأيورفيدا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ، خافض للحرارة ، المعدة ، مسكن ومضاد للأكسدة. من المعروف أن أملا تمنع عسر الهضم بعد تناول الطعام ، كما تخفف من الأعراض التي يسببها عسر الهضم. اشرب عصير الأملا كل صباح على معدة فارغة. لا تقم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون القيام بهذا أول حافظات على الإنترنت هل تحتاج إلى هواية جديدة؟





5. شرب الماء





اشرب الكثير من الماء حيث يحتاج الجسم للماء لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات بشكل صحيح. إذا كان جسمك يعاني من الجفاف ، فإنه يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة ، مما يزيد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم. اشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا .





6. النعناع





يحتوي النعناع على خصائص مضادة للميكروبات والجهاز الهضمي يمكن أن تساعد في منع أو علاج عسر الهضم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالمعدة. يمكنك شرب عصير أوراق النعناع أو إضافة أوراق النعناع إلى وجباتك.





7. صودا الخبز





صودا الخبز والماء وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للصيدلة وعلوم الحياة ، من المعروف أن طهي عصير الجير مع قليل من صودا الخبز الممزوج بالماء يحسن عسر الهضم واضطراب المعدة بسبب الحموضة بعد تناول الوجبات الحارة ، في كوب من الماء ، أضف 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج و 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز. قلبيه واشرب الخليط.









8. باسل الريحان





المعروف أيضا باسم تولسي له خصائص طبية قوية. وقد أظهرت الدراسات أن الريحان يستخدم كعلاج منزلي شائع لعلاج عسر الهضم الخفيف ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ،قم بغلي كوب من الماء وإضافة 10 أوراق ريحان إليه. دعها تغلي لمدة 10 دقائق واتركها تنقع. صفي الشاي لإزالة الأوراق أضف العسل إلى شاي الريحان لتذوقه وشربه.





9. ماء جوز الهند





10. شاي البابونج





يقدر شاى البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والقابضة الخفيفة والعلاجية. يتم تقييم العشب أيضًا كمرخي هضمي وقد تم استخدامه لعلاج مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والغثيان والقيء على سبيل المثال لا الحصر ، في كوب من الماء المغلي أضف كيس شاي من البابونج. أضف العسل حسب الذوق. اشرب الشاي لوقف عسر الهضم.





11. القرنفل





القرنفل غني بالمضادات الالتهابية ، ومضاد للميكروبات ، ومضاد للقرحة ، وخصائص معدية وغيرها من الخصائص الأساسية. وقد أظهرت الدراسات أن مستخلص القرنفل لديه القدرة على علاج عسر الهضم وانتفاخ البطن والإسهال ، امضغ اثنين من القرنفل لتخفيف عسر الهضم.





12. الموز





يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين B6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم. يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تخفيف التشنجات العضلية والألم والتقلصات في المعدة ويمكن أن تضيف الجزء الأكبر من البراز ، مما يمكن أن يخفف من الإسهال. تناول موزًا أو موزين لتخفيف أعراض عسر الهضم.





13. الأرز





يمكن أن يساعد تناول الأرز العادي في تخفيف عسر الهضم لأنه يضيف كمية كبيرة إلى البراز ويقلل من آلام المعدة وتشنجاته ويمتص السوائل التي قد تحتوي على السموم. تناول الأرز العادي المطبوخ جيدًا أثناء وجباتك.





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