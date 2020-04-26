أخبار الفن.. حقيقة وفاة أحمد بدير.. وماذا حدث لـ دينا الشربيني في لعبة النسيان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

أعلنت صفحة منسوبة للفنان محمد لطفي على فيسبوك وفاة الفنان أحمد بدير، وكتبت:" البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا".





محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير

حذفت صفحة منسوبة للفنان محمد لطفى المنشور الخاص بوفاة الفنان أحمد بدير من على صفحته الرسمية.





نبيل الحلفاوي عن مسلسل الاختيار: خارج المنافسة والمقارنات مع الأعمال الأخرى

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه فى مسلسل الاختيار وردود الفعل حوله عبر حسابه على تويتر.





بعد تصدرها التريند.. ماذا حدث لـ دينا الشربيني في لعبة النسيان؟

تصدرت دينا الشربيني قائمة البحث على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد حالة الجدل التي أثيرت بين النشطاء عقب أحداث الحلقة الثانية من العمل.





ياسر جلال عن المنافسة فى موسم رمضان: لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه فى المنافسة مع الأعمال المعروضة حاليا فى موسم رمضان خاصة أن يشارك بمسلسل " الفتوة".