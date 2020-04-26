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بين الناس

مواطن يشكو من إيقاف بطاقته التموينية

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:00 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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كريم ناصر
بعث حمدى عبد السميع أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من توقف بطاقته التموينية. 


وأوضح أنه يعانى من ايقاف البطاقة التموينية الخاصة به من شهر ديسمبر ٢٠١٩  ما يصعب عليه مصاريف الحياة . 


وأشار إلى أن البطاقة تابعة لكفر شبرا قلوج مركز زفتى بالغربية وتقدم بالعديد من الشكاوى للمكتب التابع له ووفر كل الأوراق التى تثبت بطلان ايقافها ، ولكن حتى الآن لم يصله رد من مكتب التموين . 


وأضاف حمدى أن رقم بطاقة التموين  الخاصة به هو :  116003999405 مطالبا المسؤولين والمحافظة بسرعة حل المشكلة . 


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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