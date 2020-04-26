أهالي مؤسسة الزكاة: مياه الصرف نشرت الأوبئة في المنطقة.. اغيثونا

بعث محمود فوزى أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار مياه الصرف بمنطقة مؤسسة الزكاة القاهرة.









وأوضح أن سكان منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج تحديدا خلف سور الأمن المركزى بالقرب من كوبرى الدائرى يعانون من الطفح المستمر لمياه الصرف الصحى، ويتسبب ذلك في انتشار الروائح الكريهة ويعطل حركة السير وينشر الأوبئة والأمراض.









وطالب الجهات المسؤولة بالرد على مشكلته والعمل على حلها.







