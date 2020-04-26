بعد توقفها بسبب كورونا.. مصالح حكومية تعود للعمل الجزئي اليوم

قال السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إنه سيتم صباح اليوم الأحد، بدء العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم.





وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن الشهر العقاري سيعود للعمل مرة أخرى بست خدمات فقط وهي الخدمات الأكثر إلحاحا والتي لا تتطلب تزاحم في مكاتب الشهر العقاري.





وأشار إلى أنه بالنسبة لتراخيص السيارات من المقرر أن تعود للعمل مرة أخرى مقتصرة العمل على نوع واحد فقط من السيارات وهي سيارات الزيرو الجديدة وباقي السيارات مؤجل الترخيص لها.





كما تعود المحاكم للعمل على نوع واحد فقط من القضايا وهى إعلانات الوراثة حتى لا تعطل مصالح الناس فيما يخص هذه القضايا الحساسة.





وأكد أن العودة جزئية ومحسوبة بدقة وسيكون هناك إجراءات احترازية في هذه الأماكن.



