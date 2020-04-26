AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنة تشكو من عدم إضافة أولادها لـ بطاقة التموين

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:01 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
Advertisements
كريم ناصر
بعثت نهى محمد إحدى قارئات موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" تشكو فيها من عدم إضافة أولادها لبطاقتها التموينية. 

وأوضحت نهى أن بطاقتها التموينية التابعة لمركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية تعانى من عدم إضافة أولادها رغم توافر الأوراق الرسمية. 

وأشارت إلى أنه بعد وفاة زوجها تقدمت بطلب لفصل أولادها عن بطاقته التموينية وإضافتهم على بطاقتها ولكن ألغيت بطاقة زوجها ولم يتم إضافة الأولاد حتى الآن، موضحة أنه لا يوجد دخل لها ولا تستطع تحمل مصاريف معيشة إضافة. 

وبينت أن رقم  بطاقتها التموينية: 0112014303727


وطالبت المسؤولين والمحافظة بسرعة حل المشكلة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة تشكو عدم تفعيل الرقم السرى لـ البطاقة التموينية

لا أمتلك موبايل.. أمل تشكو من وقف بطاقة التموين

أين الرقم السرى.. هبة تستغيث من عدم تفعيل بطاقة التموين

منذ 3 سنوات.. عبدالدايم يشكو من استبعاد أولاده من بطاقة التموين الخاصة به

أهالي النخيل بالإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة

سعد يشكو إيقاف بطاقته التموينية بسبب فاتورة التليفون

ترشيحاتنا

زايد الأغلى.. تعرف على سعر شقق جنة للإسكان الفاخر بمقدم 50 ألف جنيه

234 مصريا عالقا في تايلاند وماليزيا يعودون إلى مصر اليوم

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان

بعد توقفها بسبب كورونا.. مصالح حكومية تعود للعمل الجزئي اليوم

المضبوطات بـ 26 مليون جنيه .. الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامادول داخل فيلا بالمنوفية.. صور

صفقة الأهلي وبيراميدز.. أسامة جلال يطالب إنبي بالرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان