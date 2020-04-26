مواطنة تشكو من عدم إضافة أولادها لـ بطاقة التموين

بعثت نهى محمد إحدى قارئات موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" تشكو فيها من عدم إضافة أولادها لبطاقتها التموينية.





وأوضحت نهى أن بطاقتها التموينية التابعة لمركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية تعانى من عدم إضافة أولادها رغم توافر الأوراق الرسمية.





وأشارت إلى أنه بعد وفاة زوجها تقدمت بطلب لفصل أولادها عن بطاقته التموينية وإضافتهم على بطاقتها ولكن ألغيت بطاقة زوجها ولم يتم إضافة الأولاد حتى الآن، موضحة أنه لا يوجد دخل لها ولا تستطع تحمل مصاريف معيشة إضافة.





وبينت أن رقم بطاقتها التموينية: 0112014303727









وطالبت المسؤولين والمحافظة بسرعة حل المشكلة.



