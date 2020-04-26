AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:42 ص
موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان
Advertisements
محمد شحتة
أذن اليوم الأحد الموافق 26 أبريل، الثالث من شهر رمضان المبارك لصلاة الفجر في الساعة 3:43، بينما يؤذن لصلاة المغرب في 6:29.

وتكون مواقيت الصلاة اليوم 3 رمضان على النحو التالي: السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29،  صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:53 ، وتكون عدد ساعات الصوم في القاهرة 15 ساعة و 7 دقيقة.

الأوقاف: 3 شروط لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب
وأكدت وزارة الأوقاف أنه بالنسبة لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر فالأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا ، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال  معتبر . 

وعليه فالوزارة لا تمانع من  إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو  قبل صلاة الفجر  بالضوابط التالية : 
1- أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد ، مع تحمله  لأي مخالفة تنتج عن ذلك .  

٢ - أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك ، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر  دون أي زيادة . 

٣ - أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى  نهاية شهر رمضان  قبل قيامه بأي إجراء ، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة و التأكد من اقتصار  الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

اخر وقت لصلاة الفجر .. إذا رأيت هذه العلامة فاعلم أنه فات أوانها واستعد لقضائها

موعد اذان الفجر والمغرب أول يوم في رمضان

موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان

خالد الجندى يطالب وزير الأوقاف بالاستجابة لدعوات إذاعة القرآن عبر مكبرات الصوت خلال رمضان

موعد أذان الفجر في اليوم الثالث من رمضان

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يوضح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل .. فيديو

الشهيد أحمد المنسي يلعب مع ابنته وطفله.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. ماذا حدث لـ دينا الشربيني في لعبة النسيان؟

اتحاد الكرة يصدم الزمالك بشأن قرار مباراة القمة.. فيديو

أصيبت ووالدها بكورونا .. الطفلة إسراء وحيدة في العزل بعد وفاة الأب .. فيديو

تضارب الأنباء حول وفاته.. هكذا صفع زعيم كوريا الشمالية إسرائيل وانحاز للعرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة