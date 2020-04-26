حدث ليلا .. حبس سما المصري .. مصالح تعود للعمل الجزئي اليوم .. وترامب يبيع أردوغان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام.





نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان القدير أحمد بدير؛ مؤكدًا في بيان أنها شائعة لا يعلم مصدرها، وأضاف الدكتور أشرف زكي، أن الفنان أحمد بدير بخير وبصحة جيدة.





كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب اطمئنان الحكومة بالرغم من زيادة أعداد الإصابات، قائلا إن الحكومة حتى الآن قادرة على استيعاب هذه الأعداد لأن 80% من هذه الحالات ليست حرجة ويتم شفاؤها بدون تدخل طبي.





قال السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إنه سيتم صباح اليوم الأحد، بدء العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم.





أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا صباح الأحد برفع حظر التجول جزئيا في المملكة العربية السعودية.





أدان الكونجرس الأمريكي، أمس السبت، مجازر الأتراك بحق الأرمن، وهو الملف الذي أثار توترا في العلاقات مؤخرا بين أنقرة التي ترفض الاعتراف بالمذابح، وواشنطن التي تطالبها بالاعتراف بها.



