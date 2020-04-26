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أخبار العالم

بسبب كورونا.. موقف غريب بين روسيا ونادي أوروبي كبير.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن موقف غريب جمع بين إحدى المؤسسات الروسية وناد أوروبي كبير بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "روسيا اليوم"، قال لافروف خلال حلوله ضيفا في برنامج على التليفزيون الروسي إنه كانت "هناك حادثة كدت لا أصدق أمرها، لولا أني رأيت الوثائق الأصلية الخاصة بها بنفسي".

وأضاف أن الوثائق تتعلق بناد أوروبي عظيم لكرة قدم، بل هو أحد أهم نوادي كرة القدم في أوروبا والعالم، طلب المساعدة من أصدقائه في إحدى المؤسسات الروسية لتقدم له مواد وأشياء أولية حتى مقابل المال" وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف لافروف أنه عندما وافق للمؤسسة الروسية "غير الحكومية" على مساعدة النادي الأوروبي، أرسل النادي بشكل مفاجئ رسالة اعتذار عن قبول المساعدة.

وتابع أن الرسالة جاء مفادها أنه لا يمكن لهذه العملية أن تتم "إذا لم يسمحوا لنا بذلك"، مشيرا إلى أن الأسباب لا تزال غير مفهومة.
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