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حالة الطقس اليوم الأحد 26 /4 /2020 في مصر

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:47 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد ثالث أيام رمضان، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 27
  
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 25   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 24
    
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 24      
   
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 30
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 31   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 32    
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27
  
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25
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