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أخبار العالم

إيطاليا تفرج عن عدد من كبار زعماء المافيا بسبب كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا: إن العديد من زعماء المافيا الإيطالية أطلق سراحهم من السجن بموجب قانون جديد لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية،  قال فيدريمو كافييرو دي راهو، المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا إن فيرانشيسكو بونورا، زعيم مافيا صاحب نفوذ في منظمة (كوزا نوسترا) صقلية، وفينتشينزو يانازو العضو في منظمة ندرانجيتا  وباسكال زاجاريا ، عضو عشيرة "كاساليسي"، نقلوا إلى الإقامة الجبرية.

وسمحت الحكومة الإيطالية للقضاة بنقل السجناء سمحت الحكومة الإيطالية للقضاة بنقل السجناء الذين لم يتبق لهم سوى 18 شهرًا أو أقل في عقوباتهم إلى الإقامة الجبرية، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا  المستجد "كوفيد 19" داخل المرافق الإصلاحية.

وقال كافييرو دي راهو: إن الرجال الثلاثة احتُجزوا بموجب "إجراءات عزل إضافية" لتجنب الاتصال بأشخاص خارج السجن بسبب الأدوار التي لعبوها في منظمات المافيا.

وأضاف المدعي العام أنه بمجرد إعادتهم إلى منازلهم، من الواضح أن هذه الإجراءات لم تعد سارية المفعول".
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