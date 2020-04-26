نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يكشف الحالة الصحية للمصابين والأطقم الطبية

كشف الدكتور محمد أبو طالب وكيل مستشفى العزل بالنجيلة، عن حالة القلق التي تعيشها أسر الأطقم الطبية، التي تقوم بواجبها المهني داخل مستشفيات العزل، قائلا: " كتير جدا من المواطنين بيتصلوا بيا وبيكلموني يطمنوا علينا من كثرة الشائعات وتداولها بعد وفاة أحد زملائنا بالحجر الصحي.. فنحن بخير في الحجر الصحي بالنجيلة والحمد لله".





وقال: "الكل يدعمنا، حتى أهالي النجيلة المخلصين المحترمين يدعموننا للخروج من هذه الفترة بسلام والحمد لله الطاقم بخير والمصابين بيتعافوا جدا، وإن شاء الله هنصل لمرحلة الأمان".





وأشار إلى ضرورة عدم الاتجار بالأحداث الحالية واللعب بمشاعر أهالينا أو الإدلاء بتصريحات تؤدي إلى الذعر، ويجب احتواء الأزمة بصورة أكثر عقلانية وبهدوء خصوصا بالفترة الحالية.





وتابع: "نحن جنود في معركة، وكل جندي له دور وله أوامر.. ينفذ واجبه، حيث تعبر المنظومة كلها لشط الأمان فحدوث إصابة أو وفاة هذا أمر الله ونافذ، وكل يأخذ نصيبه في الدنيا.. وعلينا أن نعمل على تجاوز كل العقبات ولا للتهويل".



