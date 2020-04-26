AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يكشف الحالة الصحية للمصابين والأطقم الطبية

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:12 ص
الاطقم الطبية بمستشفى
الاطقم الطبية بمستشفى الغزل بالنجيلة
Advertisements
ايمن محمود
كشف الدكتور محمد أبو طالب وكيل مستشفى العزل بالنجيلة، عن حالة القلق التي تعيشها أسر الأطقم الطبية، التي تقوم بواجبها المهني داخل مستشفيات العزل، قائلا: "كتير جدا من المواطنين بيتصلوا بيا وبيكلموني يطمنوا علينا من كثرة الشائعات وتداولها بعد وفاة أحد زملائنا بالحجر الصحي.. فنحن بخير في الحجر الصحي بالنجيلة والحمد لله". 

وقال: "الكل يدعمنا، حتى أهالي النجيلة المخلصين المحترمين يدعموننا  للخروج من هذه الفترة بسلام والحمد لله الطاقم بخير والمصابين بيتعافوا جدا، وإن شاء الله هنصل لمرحلة الأمان". 

وأشار إلى ضرورة عدم الاتجار بالأحداث الحالية واللعب بمشاعر أهالينا أو الإدلاء بتصريحات تؤدي إلى الذعر، ويجب احتواء الأزمة بصورة أكثر عقلانية وبهدوء خصوصا بالفترة الحالية.

وتابع: "نحن جنود في معركة، وكل جندي له دور وله أوامر.. ينفذ واجبه، حيث تعبر المنظومة كلها لشط الأمان فحدوث إصابة أو وفاة هذا أمر الله ونافذ، وكل يأخذ نصيبه في الدنيا.. وعلينا أن نعمل على تجاوز كل العقبات ولا للتهويل".

وقال يجب فقط النصح الآن والإرشاد ثم اتباع طرق الوقاية وبروتوكول العلاج هو السبيل الأوحد للقضاء على الأزمة الحالية وليس كثرة نقاشنا وجدالنا.. ويجب أن نترك النقاش والخلافات الآن ونعمل كثيرا.. مضيفا أن الصمت هو سيد المرحلة المقبلة، والعمل الجاد هو شعار المرحلة الحالية وكل منا له دور فعال في عبور الأزمة .. من يلزم بيته يساعد في عبور الأزمة ولا يستهين بدوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل ٧ أيام داخل مستشفى العزل بمطروح.. متعافي من كورونا يروي قصته

موظف بسيط.. مصاب بكورونا يوجه رسالة عاجلة من داخل العزل

تعافي وخروج فرنسيين و7 مصريين من مصابي فيروس كورونا بمستشفي العزل في النجيلة

انتصار جديد على كورونا.. تعافي 8 مصابين بمستشفى العزل بالنجيلة

الانتصار على كورونا.. تعافي 8 بينهم 3 أجانب وخروجهم من مستشفى العزل بالنجيلة

انتصروا على كورونا.. قصة تعافي 3 مصريين وخروجهم من مستشفى العزل بالنجيلة

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

الأوقاف: 3 شروط لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب

فيديوجراف.. تحركات لوقف إعلان قطونيل

محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير

موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان

فرح القرية كلها .. شاهد ماذا قال القبطي صاحب أكبر مفاجأة للمسلمين في رمضان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور