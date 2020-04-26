على الرغم من إقراره بسلامته من أعراض كورونا.. حمد الله نجم النصر لم يغادر السعودية

يسعى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الهلال السعودي، لمغادرة المملكة العربية السعودية، من أجل البقاء بجانب أسرته في المغرب، في فترة التوقف الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن حمد الله لم يتمكّن من المغادرة إلى بلاده، على الرغم من توقيعه كافة الضمانات الطبية التي تؤكد سلامته، من أعراض فيروس كورونا المستجد.



وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن حمد الله لم يتلق الموافقة الرسمية من بلاده لاستقبال الطائرة الخاصة التي ستنقله بسبب إيقاف كافة رحلات الطيران الجوي في المغرب.





وحاول اللاعب الاتصال بمسؤولين في بلاده طوال أمس، السبت، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.



