AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على الرغم من إقراره بسلامته من أعراض كورونا.. حمد الله نجم النصر لم يغادر السعودية

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:18 ص
حمد الله
حمد الله
Advertisements
إسراء أشرف
يسعى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الهلال السعودي، لمغادرة المملكة العربية السعودية، من أجل البقاء بجانب أسرته في المغرب، في فترة التوقف الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن حمد الله لم يتمكّن من المغادرة إلى بلاده، على الرغم من توقيعه كافة الضمانات الطبية التي تؤكد سلامته، من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن حمد الله لم يتلق الموافقة الرسمية من بلاده لاستقبال الطائرة الخاصة التي ستنقله بسبب إيقاف كافة رحلات الطيران الجوي في المغرب. 

وحاول اللاعب الاتصال بمسؤولين في بلاده طوال أمس، السبت، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وكان من المقرَّر أن يغادر حمد الله إلى بلاده الخميس الماضي برفقة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، على متن الطائرة نفسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النصر السعودي.. تجهيز حمد الله لمواجهة الفيصلي.. واختبار طبي يحدد مصير أمرابط

بعد أزمته الأخيرة.. النصر يحاول احتواء مطالب نجم الفريق

عقوبة قاسية تنتظر حمد الله بعد تمرده على النصر

الدوري السعودي.. هاشتاج #النصر يتصدر تويتر بعد أزمة حمد الله

النصر السعودي يطالب مدرب الفريق بضم ضاري العنزي

تسريبات جديدة بخصوص محترفي النصر السعودي ومدربهم

ترشيحاتنا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

لو بتاكل كتير .. 13 علاجا سريعا لعسر الهضم

أحمد موسى: الإخوان يهاجمون مسلسل الاختيار .. الصحة تكشف أسباب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا.. وعلي معلول يقع في فخ رامز جلال

فرح القرية كلها .. شاهد ماذا قال القبطي صاحب أكبر مفاجأة للمسلمين في رمضان؟

نبيلة عبيد توجه رسالة لـ محمد منير بعد رأيه في مسلسل سكر زيادة

الجيش الليبي يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور