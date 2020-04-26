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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 26-4-2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:46 ص
الذهب في الإمارات
الذهب في الإمارات
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الأحد 26-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب
"عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 178.84 درهم إماراتي.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم،
وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.



 



سعر الذهب في الإمارات:



 


يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية
الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب
في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية
المتحدة مقابل الدرهم



 



وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل
الدرهم والدولار الأمريكي:



 



أسعار الذهب في الإمارات  للجرام
عيار 24 (2014.39 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.64 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.35 درهم إماراتي ) أي ما
يعادل (51.01 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (178.84 درهم إماراتي ) أي ما
يعادل ( 48.69 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.29 درهم إماراتي ) أي ما
يعادل (41.73 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.23درهم إماراتي ) أي ما
يعادل (32.46 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.19 درهم إماراتي ) أي ما
يعادل (27.82 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,356 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,731 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,431  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (389.51 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (204,385  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,643 دولار أمريكي)

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