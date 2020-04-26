يوفنتوس يرفض انتقال بونوتشي إلى مانشستر سيتي





وكانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في ضم بونوتشي من يوفنتوس، خلال الصيف المقبل.





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس لا ينوي بيع مدافع بونوتشي لنادي مانشستر سيتي، باعتبار اللاعب من عناصر النادي الأساسية التي لا يمكن الاستغتاء عنها.





وأضاف الموقع، أن بونوتشي لا يفكر أيضا في مغادرة البيانكونيري ويرغب في الاستمرار مع يوفنتوس، خاصة بعد فشل تجربته السابقة مع ميلان.





يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي)، متوقفة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

رفض نادي يوفنتوس فكرة بيع ليوناردو بونوتشي قائد الفريق إلى مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.