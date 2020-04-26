AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 26-4-2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:53 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
Advertisements
أحمد علام

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد، 26-4-2020 تباينًا في السوق الكويتية.


وفيما يلي، يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.

  

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21  دولار أمريكي

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.77 جنيه مصري

سجل سعر  1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.97 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,60  جنيه استرليني

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.53 دولار كندي

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.03 دولار استرالي

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 345.84 ين ياباني

سجل سعر 1 الريال السعودي = 12.09 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.96 جنيه سوداني

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.71 ريال قطرى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 15-3-2020

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 27-3-2020‎

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم 2-4-2020‎

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2020

ترشيحاتنا

السجن ينتظر مسنا سعل في وجه شخص في طابور الكاشير

3 أطعمة بمفعول السحر تخلصك من تورم القدمين واحتباس البول

تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

اتحاد الكرة يصدم الزمالك بشأن قرار مباراة القمة.. فيديو

عرض جديد.. اشتري iphone 8 plus نسخة 64 جيجابايت بـ 5450 جنيها

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا