سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 26-4-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد، 26-4-2020 تباينًا في السوق الكويتية.





وفيما يلي، يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21 دولار أمريكي

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.77 جنيه مصري

سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.97 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,60 جنيه استرليني

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.53 دولار كندي

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.03 دولار استرالي

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 345.84 ين ياباني

سجل سعر 1 الريال السعودي = 12.09 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.96 جنيه سوداني

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.71 ريال قطرى