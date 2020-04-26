سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 26-4-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات
اليوم الأحد، 26-4-2020 تباينًا في السوق
وفيما يلي، يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019
سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 345.84 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 12.09 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار
كويتي= 12.05 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي =
11.71 ريال قطرى