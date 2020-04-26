بشرى من الجزائر.. علاج لـ كورونا أثبت فعالية بنسبة 90%

أكد محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالجزائر، أنه منذ 23 مارس، تم شفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 عقب خضوعها للعلاج سواء بـ"الكلوروكين"، أو في حالات أخرى بـ"المضادات الفيروسية"، وفق ما ذكرت صحف جزائرية.





ويكشف هذا إن استخدام دواء الكلوروكين يثمر في الجزائر.



وأوضح يوسفي أن نسبة 90 بالمائة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج ثبت "استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفق ما دلت التحاليل المخبرية على تعافيها تماما من الفيروس".





وأشار يوسفي إلى أنه تم إعفاء عدد من الحالات من العلاج بالكلوروكين، منها الحالات التي تعاني من أمراض القلب، أو التي ثبت عدم قابليتها لهذا العلاج.



