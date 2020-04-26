AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى من الجزائر.. علاج لـ كورونا أثبت فعالية بنسبة 90%

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالجزائر، أنه منذ 23 مارس، تم شفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 عقب خضوعها للعلاج سواء بـ"الكلوروكين"، أو في حالات أخرى بـ"المضادات الفيروسية"، وفق ما ذكرت صحف جزائرية.

ويكشف هذا إن استخدام دواء الكلوروكين يثمر في الجزائر.

وأوضح يوسفي أن نسبة 90 بالمائة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج ثبت "استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفق ما دلت التحاليل المخبرية على تعافيها تماما من الفيروس".

وأشار يوسفي إلى أنه تم إعفاء عدد من الحالات من العلاج بالكلوروكين، منها الحالات التي تعاني من أمراض القلب، أو التي ثبت عدم قابليتها لهذا العلاج.

وسجلت الجزائر، أمس  129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 3256 حالة مؤكدة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 419 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تماثل 23 حالة للشفاء من وباء كورونا بسلطنة عمان

الصحة العمانية: 33 إصابة جديدة بكورونا.. وتماثل 61 للشفاء

سلطنة عمان تزف بشرى سارة عن شفاء مرضى كورونا

الصحة العمانية: ارتفاع إصابات كورونا في البلاد لـ٤٨٤ حالة

ترشيحاتنا

السعودية تعلن 31 شرطا لـ رفع حظر التجول الجزئي

هل صلاة الفجر لا تصح إلا بدعاء القنوت؟ الإفتاء تجيب

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

الحلقة 3 من مسلسل الفتوة .. مي عمر تحاول الهروب وياسر جلال ينقذها

دعاء ثالث يوم رمضان

هل يقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا