معين الشعباني يرفض رحيل ثنائي الترجي





وذكرت موقع "فوت 24" التونسي، أن معين الشبعاني يرفض التفريط في خدمات اليعقوبي والمباركي، خلال الصيف المقبل.





وأضاف الموقع، أن اليعقوبي يعد أحد أفضل مدافعي فريق الترجي خلال السنوات الأخيرة، كما أنه كون ثنائية ناجحة مع الجزائري عبدالقادر بدران في قلب الدفاع.





وتابع الموقع، أن تمكين المباركي من حمل شارة القادة خلال الفترة الأخيرة، يؤكد أهمية اللاعب بالنسبة للجهاز الفني.





وأشار الموقع، أن معين الشعباني يفضل إيهاب المباركي على سامح الدربالي لعدة عوامل، أبرزها السن، حيث يبلغ المباركي من العمر 28 عاما، بينما قارب الدربالي على بلوغ ربيعه الرابع والثلاثون.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف النشاط الكروي، في معظم دول العالم.

رفض معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، رحيل ثنائي الفريق محمد علي اليعقوبي وإيهاب المباركي عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.