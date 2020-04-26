روسيا تسلم 40 طنا من الأدوية إلى فنزويلا بحلول 9 مايو المقبل

أعلن سفير روسيا لدى فنزويلا سيرجي ميليك باجداساروف اليوم الأحد أنه يُتوقع أن تسلم بلاده أكثر من 40 طنًا من الأدوية إلى فنزويلا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك قبل 9 مايو المقبل وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية للنصر في الحرب العالمية الثانية.







وقال باجداساروف -في تصريح خاص أدلى به إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: قريبا جدا، نتوقع وصول دفعة كبيرة جديدة من الأدوية ربما تزن أكثر من 40 طنا، وتحتوي على أدوية حيوية لمجموعة واسعة من الفنزويليين المحتاجين بموجب الالتزامات التعاقدية القائمة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن قائمة الأدوية قريبا.





وأضاف:" أن وزيري صحة البلدين عقدا مؤتمرا عبر الفيديو يوم أمس الأول، وناقشا جهود مكافحة الفيروس".





وتابع باجداساروف يقول: "إن الطرفين ناقشا أيضا مجموعة واسعة من القضايا العملية، مع التركيز على مجالات وأشكال التفاعل الهامة خلال جائحة فيروس كورونا. وستستمر اتصالات العمل في شكل مؤتمرات بالفيديو".



