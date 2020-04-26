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سيارات

5 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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اماني نوار

أكدت التقارير والإحصائيات أن نسبة زيادة الحوادث  في شهر رمضان تزيد مقارنة بالشهور الأخرى، والسبب هو بعض السلوكيات الخاطئة.


ونستعرض في التقرير التالي بعض الأخطاء التي يقع فيها السائق في رمضان وعليك تجنبها:


1- تتسب مخالفة بسيطة لقوانين السير في وقوع حوادث وتكلف المخطئ.


2- حاول دائما أن تبدأ رحلتك في أوقات بعيدة عن ساعات الذروة في شهر رمضان، وذلك الأمر له أكثر من نتيجة إيجابية سواء تفادي الزحام أو حتى الإصابة بالتعب والإرهاق.

 

3- حاول أن تأخذ قسطا من الراحة قبل القيادة في رمضان.

 

4- يجب ترك مسافة بين السيارات التي حولك، وذلك من أهم عوامل السلامة والأمان، خاصة مع ارتكاب من حولك بعض الأخطاء التي قد تتسبب في تعرضك أنت وسيارتك لحادث.

 

5- يعتبر الخبراء أن سرعة السيارة بداية من 60 كم/س وحتى 80 كم/س في الشوارع الرئيسية بمثابة السعرة الآمنة، خاصة أنها تمكنك من التحكم بشكل كامل في السيارة والسيطرة عليها.

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